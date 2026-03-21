Вместо масла на хлеб мажу эту пасту — невероятная вкусняшка из молока к завтраку

Вместо масла на хлеб мажу эту пасту — невероятная вкусняшка из молока к завтраку

Когда хочется чего-нибудь сладкого к чаю или кофе, готовлю простую шоколадную пасту из самых обычных продуктов. Она получается нежной, густой и очень ароматной. Намазываю её на тосты, батон или блинчики — получается отличный вариант для завтрака или быстрого перекуса.

Ингредиенты: молоко — 250 мл, какао-порошок — 3 ст. л. (но если хотите, можно увеличить) , сахар — 3 ст. л., мука — 3 ст. л., сливочное масло — 70–80 г, немного шоколада для вкуса.

В небольшую кастрюлю наливают молоко, добавляют сахар, муку и какао. Всё тщательно перемешивают венчиком, чтобы не осталось комочков.

Смесь ставят на плиту и нагревают на среднем огне, постоянно помешивая. Постепенно масса начинает густеть. После закипания её варят ещё около минуты и снимают с огня.

Когда смесь немного остынет, в неё добавляют кусочки сливочного масла и хорошо размешивают до гладкой, блестящей консистенции. Сверху можно натереть немного шоколада — он растает и сделает вкус ещё насыщеннее.

Готовую пасту перекладывают в баночку и дают полностью остыть. Получается мягкий шоколадный крем, который отлично подходит для намазывания на хлеб, тосты или печенье.

Ранее мы делились рецептом драников как в белорусской кафешке. Хрусткие и не берут жир.