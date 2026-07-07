Вместо листов теста беру кабачок — лазанья получается сочнее классической и исчезает до последнего кусочка

Летом обычную лазанью готовлю редко — заменяю листы теста тонкими слайсами кабачка. Блюдо получается более легким, но при этом таким же сытным. Сочный мясной соус, нежный бешамель и румяная сырная корочка делают эту запеканку настоящим украшением семейного ужина.

Больше всего нравится, что кабачок отлично впитывает вкус соуса и специй, оставаясь нежным, но не превращаясь в кашу. Даже те, кто обычно равнодушен к овощам, просят добавку.

Для приготовления понадобится: кабачок — 1 крупный, говяжий фарш — 500 г, бекон — 150 г, репчатый лук — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., сухое красное или белое вино — 100 мл, паприка — 1/2 ч. л., итальянские травы — 1 ч. л., соль — по вкусу, сыр гауда — 180 г. Для соуса: сливочное масло — 1 ст. л., мука — 2 ст. л., молоко — 500 мл, плавленый сыр — 70 г, мускатный орех — щепотка.

Для соуса бешамель растопите сливочное масло, всыпьте муку и быстро перемешайте. Постепенно влейте теплое молоко, постоянно помешивая, чтобы не осталось комочков. Добавьте мускатный орех и плавленый сыр, готовьте до однородной кремовой консистенции.

Для начинки обжарьте бекон и мелко нарезанный лук, добавьте фарш, паприку, соль, итальянские травы и томатную пасту. Влейте вино и тушите несколько минут, пока соус не станет густым. Кабачок нарежьте длинными тонкими слайсами. В форму для запекания выложите немного соуса бешамель, затем мясную начинку, кабачок и снова соус.

Повторяйте слои до заполнения формы. Сверху щедро посыпьте тертой гаудой и запекайте при 200 градусах около 25 минут до красивой золотистой корочки.