Вместо капризных кремов — один привычный ингредиент: монастырская пасха получается плотнее и нежнее классики

Беру творог, масло и вареные желтки — и готовлю пасху по старинному монастырскому рецепту, которая удивляет составом, но радует вкусом. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для пасхального стола, когда хочется чего-то традиционного, но без лишних изысков.

Получается обалденная вкуснятина: плотная маслянистая текстура, которая держит форму и не растекается, с нежным творожным вкусом, ароматом ванили и лимонной цедры.

Вареные желтки делают пасху гуще, а масло придает бархатистость. Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 200 г сливочного масла, 6 вареных желтков, 150 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ст. л. лимонной цедры. Творог протрите через сито, масло натрите на терке, желтки разомните.

Смешайте все с сахаром, ванилью и цедрой, тщательно разотрите до однородности. Выложите массу в форму, застеленную марлей, утрамбуйте, установите груз и уберите в холодильник на ночь. Готовую пасху переверните на блюдо, снимите форму и украсьте. Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит простоту и проверенную классику.

