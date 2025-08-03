Вместо драников готовлю кабачковые кармашки с фаршем! Быстрая вкуснятина

Кабачковые кармашки с фаршем — сочная находка для ужина! Эти нежные лепешки из кабачка с мясной начинкой покорят вас с первого укуса. Хрустящая корочка снаружи, сочный фарш внутри — идеальное сочетание для сытного и полезного блюда. Отличный способ накормить семью вкусным ужином и спрятать полезные кабачки!

Тебе понадобится: 2 средних кабачка, 300 г мясного фарша, 1 яйцо, 5 ст. л. муки, 1 луковица, соль, перец, зелень, растительное масло для жарки.

Приготовление: кабачки натри на крупной терке, слегка отожми лишний сок. Добавь яйцо, муку, соль — должно получиться тесто как на оладьи. Для начинки обжарь лук с фаршем, приправь перцем и зеленью. На сковороду выкладывай ложкой кабачковую массу, формируя лепешки. На середину каждой положи фарш, края защипни, создавая кармашек. Обжаривай с двух сторон до румяной корочки под крышкой на среднем огне.

Подавай горячими со сметаной или свежими овощами. Эти кармашки хороши и как самостоятельное блюдо, и как оригинальная закуска. Кабачки делают их нежными, а мясная начинка — сытными и ароматными!

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