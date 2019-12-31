Правительство Севастополя выпустило официальное предупреждение для жителей Крыма, выезжающих на Украину, о небезопасности такого путешествия.
Как следует из сообщения на сайте городского правительства, прежде всего рискуют крымчане, выезжающие «в сопредельное государство для посещения родных, оформления биометрических паспортов и других украинских документов». Городские власти напоминают, что Государственная пограничная служба Украины с декабря усилила контроль исполнения судебных решений, вынесенных украинскими судами в отношении жителей Крыма.
Правительство Севастополя предупреждает, что крымчан могут задержать на границе, и призывает их позаботиться о личной безопасности.
Как передавал NEWS.ru, накануне, 30 декабря, российские пограничники задержали двух ранее судимых граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Крым.
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