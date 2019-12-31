https://static.news.ru/photo/33fa01dc-2bcd-11ea-8afb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Севастополя выпустило официальное предупреждение для жителей Крыма, выезжающих на Украину, о небезопасности такого путешествия.

Как следует из сообщения на сайте городского правительства, прежде всего рискуют крымчане, выезжающие «в сопредельное государство для посещения родных, оформления биометрических паспортов и других украинских документов». Городские власти напоминают, что Государственная пограничная служба Украины с декабря усилила контроль исполнения судебных решений, вынесенных украинскими судами в отношении жителей Крыма.

Правительство Севастополя предупреждает, что крымчан могут задержать на границе, и призывает их позаботиться о личной безопасности.

Как передавал NEWS.ru, накануне, 30 декабря, российские пограничники задержали двух ранее судимых граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Крым.