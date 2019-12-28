https://static.news.ru/photo/b829a406-2b20-11ea-9afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму двух граждан Украины. Мужчины пытались незаконно пересечь границу с Россией.

КПП подозреваемые хотели обойти под покровом ночи. По данным ФСБ, фигуранты являются ранее судимыми. В Крыму они жили случайными заработками, передаёт «Звезда».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, которого подозревают в подготовке терактов. По версии следствия, преступления предполагались в новогодние праздники.

По данным объединённой пресс-службы судов Северной столицы, речь идёт о мужчине по имени Георгий Чернышёв.