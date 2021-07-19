Власти раскрыли подробности о подземной тюрьме под Петербургом

Глава Агалатовского сельского поселения Ленинградской области, где находится обнаруженная в 2019 году подземная частная тюрьма, Владимир Сидоренко рассказал подробности об этом месте. По его словам, до сегодняшнего дня никто не знал, что было на этой территории, передаёт «Подъём».

Дурная слава только с сегодняшнего дня, до этого никто не писал и не знал, что там происходило, кроме компетентных органов. Нам они ничего не рассказывали, — подчеркнул он.

Представитель власти отметил, что Следственный комитет нашёл подземный бункер три года назад. До этого никто не знал, что происходило на этом месте, так как всё было замаскировано.

Эта территория отдалена от населённых пунктов, это такой коттеджный посёлок, который только-только начинает развиваться. Там всего шесть домов и постоянных жителей нет, — добавил руководитель поселения.

Ранее СМИ сообщили, что в Ленобласти нашли подземный бетонный бункер, который мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, используемые в СИЗО «Кресты». Вход в бункер закрывала бетонная плита, которая, предположительно, поднималась и опускалась с помощью гидравлики. Внутри несколько камер с двухэтажными кроватями, умывальниками и унитазами, помещение для охраны. В настоящее время помещения заброшены и залиты водой.

Кроме того, на участке расположена баня. В ней журналисты обнаружили бетонный колодец, который вёл к печи, подходящей по размерам под человеческое тело. По некоторым данным, силовики нашли в ней некие биологические останки, но точно эта информация не подтверждена.