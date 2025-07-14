Путин указал на важное достижение в системе ранней профориентации Путин сообщил, что в России растет интерес к рабочим профессиям

Действующая в стране система профориентации привела к тому, что в стране вырос интерес к рабочим профессиям, сообщил президент России Владимир Путин. На совещании глава государства назвал этот вопрос постоянно находящимся в поле зрения, передает пресс-служба Кремля.

И определенные результаты уже есть: количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя именно будущим рабочим профессиям, растет, и прием растет в эти учебные заведения, — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что в целом власти на правильном пути. В совещании участвовали вице-премьер России Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Встреча прошла в Кремле в понедельник, 14 июля, где участники обсудили вопросы здравоохранения и демографии.

Ранее Голикова сообщила, что в 2024 году в России среди новорожденных преобладали мальчики. Вице-премьер напомнила, что до этого было наоборот — девочек по стране рождалось больше. В 2024-м на свет появилось 51,5% мальчиков.