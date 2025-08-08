Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 10:40

«Бандитам поступил заказ»: Телешев о попытке рейдерского захвата имущества

Отдавший 120 млн рублей на СВО Телешев сообщил о попытке жены отнять бизнес

Андрей Телешев с позывным АСС Андрей Телешев с позывным АСС Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Краснодарский бизнесмен, волонтер на СВО Андрей Телешев с позывным АСС сообщил корреспонденту NEWS.ru, что его жена пытается отнять имущество и бизнес. По этому поводу отдавший 120 млн рублей на нужды спецоперации предприниматель обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, его поддержали бойцы с фронта.

На прошлой неделе я дал интервью, рассказал, что за 2025 год передал на нужды фронта более 120 млн рублей, за это меня выгнала из моего же дома жена Алина Осепская и запретила общаться с четырьмя нашими маленькими детьми. После этой огласки я узнал, что краснодарским бандитам поступил заказ — уничтожить мою компанию, а затем меня самого. Прямо сейчас происходит попытка рейдерского захвата моего имущества с участием бывшей жены. Люди эти принадлежат к бандитским кругам с серьезными связями, действуют «по понятиям», — отметил он.

Телешев попросил помощи в огласке сложившейся ситуации. По его словам, если с ним случится непоправимое, то «ребята с фронта отомстят». Однако, как подчеркнул бизнесмен, живым он совершенно точно принесет больше пользы для спецоперации.

До этого Телешев признался, что жена пригрозила отправить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Причиной семейного разлада стала поддержка предпринимателем бойцов СВО на миллионы рублей. По его словам, жена считает, что деньги утекают «налево из семейного бюджета».

СВО
бизнес
бандиты
Краснодар
