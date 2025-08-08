Президент Украины Владимир Зеленский не знает, что такое ответственность, у него психология кидалы, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье на портале «Смотрим.ру». По его словам, у украинского лидера нет плана урегулирования конфликта.

Для поиска компромисса и получения своей выгоды нужно что-то предложить, уступить или чем-то пожертвовать, а политический клоун вообще ни на что не способен. У него психология кидалы — обещать он может красиво, — написал он.

Медведчук также считает, что президент обещал украинцам мир, однако Киев продолжает военные действия. Он подчеркнул, что для Зеленского продолжающиеся боевые действия — это способ уйти от исполнения предвыборных обещаний.

Ранее экс-глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон должен участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы предотвратить «запугивание» Зеленского со стороны лидеров России и США. По его словам, украинскому президенту нужна поддержка, чтобы «дать отпор».