Власти Подмосковья объявили об открытии фитнес-центров

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал документ об ослаблении мер, направленных на борьбу с коронавирусом. С 1 июля на территории региона откроются фитнес-центры.
Спортивные объекты смогут вернуться к работе после уведомления регионального Министерства физической культуры и спорта и органа местного самоуправления, следует из документа,
Также смогут открыться тематические спортивные объекты (если число участников проводимых мероприятий не превысит 50 человек) и тренировочные комплексы.
Ранее, как писал NEWS.ru, Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, в настоящий момент она стабилизируется.
До этого эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в настоящее время ни в одном из регионов России не наблюдается ухудшения ситуации с COVID-19. При этом он предупредил о неизбежности второй волны коронавируса, которая ожидается осенью.
На данный момент первое место по числу заболевших сохраняют за собой США, на втором месте Бразилия, Россия занимает в этом рейтинге третью строчку. Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира.
В России за сутки в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции COVID-19 из больниц выписаны 10 443 человека. Общее число исцелившихся за весь период эпидемии увеличилось до 324 406.
Больше всего исцелившихся в Москве (2003), Московской области (1093) и Санкт-Петербурге (847). Помимо этого, за сутки зафиксирован 181 летальный случай. За весь период в России от COVID-19 скончался 7841 человек.
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