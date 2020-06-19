Власти Подмосковья объявили об открытии фитнес-центров

https://static.news.ru/photo/3bfc4a50-b25c-11ea-a761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал документ об ослаблении мер, направленных на борьбу с коронавирусом. С 1 июля на территории региона откроются фитнес-центры.

Спортивные объекты смогут вернуться к работе после уведомления регионального Министерства физической культуры и спорта и органа местного самоуправления, следует из документа, размещённого на сайте регионального правительства. При этом загрузка фитнес-центра не должна превышать 25% от максимальной.

Также смогут открыться тематические спортивные объекты (если число участников проводимых мероприятий не превысит 50 человек) и тренировочные комплексы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, в настоящий момент она стабилизируется.

До этого эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в настоящее время ни в одном из регионов России не наблюдается ухудшения ситуации с COVID-19. При этом он предупредил о неизбежности второй волны коронавируса, которая ожидается осенью.

На данный момент первое место по числу заболевших сохраняют за собой США, на втором месте Бразилия, Россия занимает в этом рейтинге третью строчку. Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира.

В России за сутки в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции COVID-19 из больниц выписаны 10 443 человека. Общее число исцелившихся за весь период эпидемии увеличилось до 324 406.

Больше всего исцелившихся в Москве (2003), Московской области (1093) и Санкт-Петербурге (847). Помимо этого, за сутки зафиксирован 181 летальный случай. За весь период в России от COVID-19 скончался 7841 человек.