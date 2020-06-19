От коронавируса в России за сутки вылечились больше, чем заболели

https://static.news.ru/photo/0e7b4d66-b201-11ea-90ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за сутки в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции COVID-19 из больниц выписаны 10 443 человека. Общее число исцелившихся за весь период эпидемии увеличилось до 324 406.

Больше всего исцелившихся в Москве (2003), Московской области (1093) и Санкт-Петербурге (847).

При этом, как сообщили в оперативном штабе по коронавирусу, выздоровевших в России за сутки больше, чем заболевших, которых зафиксировано 7972 человека. Из них 2610 случаев (32,7%) выявлены у так называемых контактных лиц. Явных признаков заболевания у этих людей не было.

Помимо этого, за сутки зафиксирован 181 летальный случай. За весь период в России от COVID-19 скончался 7841 человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Считается, что источником COVID-19 стал рыбный рынок.

На данный момент первое место по числу заболевших сохраняют за собой США, на втором месте Бразилия, Россия занимает в этом рейтинге третью строчку. Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в настоящее время ни в одном из регионов России не наблюдается ухудшения ситуации с COVID-19. При этом он предупредил о неизбежности второй волны коронавируса, которая ожидается осенью.