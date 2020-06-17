Эксперт: ухудшения ситуации с COVID-19 нет ни в одном регионе

https://static.news.ru/photo/6fcb7c1c-b0b2-11ea-bef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ухудшения ситуации с распространением коронавируса в настоящее время не наблюдается ни в одном из регионов России. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ситуация не ухудшается нигде, потому что с 15 мая Россия вышла в стадию стабилизации, а в некоторых регионах имеется чёткая тенденция к снижению, — отметил он в эфире телеканала «Доктор».

Эксперт добавил, что обстановка в регионах разная, но экспоненциального роста, как было в Италии или Испании, нет.

В России, согласно последним данным, выявлено 553,3 тысячи случаев коронавируса. Выздоровели 304,3 тысячи заболевших. Скончались 7,4 тысячи человек.

В мире с начала пандемии COVID-19 заразились более 8 млн человек. Жертвами инфекции стали 443,7 тысячи человек, выздоровели более 3,9 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Горелов назвал неизбежной вторую волну коронавируса осенью. Под неё попадёт большая часть населения, поскольку в первую волну иммунитет выработался только у 23-25%. Этой же точки зрения придерживается академик РАЕН, профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, вспышки COVID-19 будут возникать до те пор, пока не появится вакцина.