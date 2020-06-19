Подмосковный губернатор рассказал о стабилизации ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/52e7a788-b238-11ea-897b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьев Фото: Андрей Воробьев/vk.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, в настоящий момент она стабилизируется.

В начале мая регион испытывал большие трудности, отметил он. На территории области свободными оставалось только 300 коек для заражённых, передаёт РИА Новости.

Очень похоже, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется, — подчеркнул он в ходе встречи президента Владимира Путина с представителями разных отраслей экономики, которые пострадали от COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в настоящее время ни в одном из регионов России не наблюдается ухудшения ситуации с COVID-19. При этом он предупредил о неизбежности второй волны коронавируса, которая ожидается осенью.

На данный момент первое место по числу заболевших сохраняют за собой США, на втором месте Бразилия, Россия занимает в этом рейтинге третью строчку. Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира.

В России за сутки в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции COVID-19 из больниц выписаны 10 443 человека. Общее число исцелившихся за весь период эпидемии увеличилось до 324 406.

Больше всего исцелившихся в Москве (2003), Московской области (1093) и Санкт-Петербурге (847). Помимо этого, за сутки зафиксирован 181 летальный случай. За весь период в России от COVID-19 скончался 7841 человек.