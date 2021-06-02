«Власти нервничают»: в профсоюзе объяснили ужесточение требований к СМИ

https://static.news.ru/photo/109f6690-c3b7-11eb-b428-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти беспокоит появление небольших независимых площадок и рост популярности блог-платформ, рассказала NEWS.ru сопредседатель Профсоюза журналистов Софья Русова. Она считает, что это привело к появлению закона, который делает журналистов ответственными за цитирование ложных и противоправных публикаций, если нельзя установить редактора СМИ-первоисточника.

Я думаю, что власти обеспокоены тем, чтобы подчинить всё тотальному контролю. Власти нервничают. Журналистика находится не в самом лучшем состоянии, но кто-то пытается создавать новые независимые медиа, небольшие медиа. <...> Они (власти. — NEWS.ru) боятся, что СМИ сделают ещё популярнее блог-платформы, которые востребованы и независимы и становятся популярнее. Можно отсечь любую возможность их вхождения в информационное поле. Потому что крупные СМИ, которые пока пытаются быть независимыми и нейтральными, будут сокращать, возможно, ссылки на эти источники или вообще не будут с ними взаимодействовать, боясь ответственности и судебных перспектив, — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что она не встречала в своей практике случаев распространения заведомо ложной информации под видом цитирования несуществующих СМИ. По словам Русовой, существуют «сливные бачки», которые создаются под определённый политический проект, однако они, как правило, работают против оппозиции. Кроме того, это не относится к журналистике и не носит массового характера.

Я думаю, это [появление законопроекта] связано с тем, что порталы, некоторые из которых, возможно, не имеют официальной регистрации и лицензии от Роскомнадзора, имеют большой охват. Старые, скажем так, проправительственные медиа, которые не предоставляют альтернативной повестки, отпадают и теряют читателя, — добавила она.

Русова подчеркнула, что такие порталы не имеют редакторов, потому что на них может оказываться давление. Кроме того, некоторые медиа просто не хотят иметь дела с государством. По её словам, такая политика может мешать работе журналистов, но это внутреннее дело редакции и государство не должно в него вмешиваться.

Она рассказала, что действие закона может сказаться как на независимых медиа, у которых нет главного редактора, так и на СМИ с регистрацией в Роскомнадзоре, которые сейчас могут ссылаться, например, на Telegram-каналы.

Я предполагаю, что будет дальше развиваться история с внесением поправок в закон «О СМИ» до полного абсурда. Не хочется подсказывать, но могут, например, запретить цитирование каких-то Telegram-каналов. Мы тоже не можем установить, кто у канала редактор, — подчеркнула она.

Эксперт предположила, что законопроект писали «специально впопыхах к выборам, чтобы просто отсечь часть информации, которая может распространяться через такие издания». В связи с эти остаётся много вопросов в его реализации: например, что делать, если редактор СМИ живёт за границей.

Кстати, в самой Думе избраны некоторые журналисты: Александр Хинштейн в прошлом журналист, Евгений Ревенко, и сейчас опять выдвигаются журналисты федеральных телеканалов. Они могли бы подумать, как этот закон скажется в целом на развитии института СМИ, — заключила она.

Накануне Совет Федерации одобрил законопроект, который ужесточает требования к цитированию журналистами информации других изданий. После вступления документа в силу сотрудники СМИ будут нести ответственность за распространение недостоверных сведений, если нельзя установить главного редактора первоисточника.

Сейчас, согласно закону «О средствах массовой информации», журналисты не несут ответственности за публикацию ложных данных, если они дословно процитировали сообщение других СМИ. Поправка дополняет информацию о том, что журналистов освобождают от ответственности, только если главред источника «может быть установлен и привлечён к ответственности».

Один из авторов инициативы единоросс Сергей Боярский заявил, что депутаты хотят, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие издания.