23 сентября 2025 в 19:58

Вкуснющий пирог без нудного замеса теста — готовлю с сочной капустной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с капустой без возни с тестом представляет собой простое и сытное блюдо, которое готовится быстро и не требует специальных кулинарных навыков. Это отличное решение для тех, кто хочет приготовить вкусную выпечку без длительного замешивания теста. Сочетание нежной кефирной основы и сочной овощной начинки делает этот пирог идеальным выбором для семейного обеда или ужина.

Для начинки потребуется: 1 луковица, 1 морковь, половина кочана капусты, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Лук нарезают полукольцами, морковь трут на крупной терке, капусту шинкуют. Овощи пассеруют на растительном масле до мягкости, солят и перчат по вкусу, затем остужают. Для теста: 400 миллилитров кефира комнатной температуры смешивают с 1 чайной ложкой соды, 6 яйцами и 1 чайной ложкой соли. Постепенно добавляют 400 граммов муки, вливают 8 столовых ложек растительного масла и тщательно перемешивают до однородности. Форму для выпечки застилают пергаментом, выливают половину теста, равномерно распределяют овощную начинку и покрывают оставшимся тестом. По желанию посыпают кунжутом. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут до золотистой корочки. Секрет успеха заключается в использовании кефира комнатной температуры — это обеспечивает хорошее поднятие теста.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

