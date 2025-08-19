Вкусный завсегдатай застолий! Салат «Венеция» из 5 простых ингредиентов! Этот салат — идеальный баланс нежности и пикантности: сочная курица, хрустящие огурчики, острая морковь по-корейски и ароматный чеснок.

Ингредиенты

Куриная грудка — 2 шт.

Маринованные огурцы — 3 шт.

Морковь по-корейски — 200 г

Твёрдый сыр — 200 г

Кукуруза консервированная — 1 банка

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — по вкусу

Приготовление

Отварите куриную грудку в подсоленной воде, остудите и нарежьте тонкой соломкой. Огурцы нашинкуйте вдоль, сыр натрите на крупной тёрке. Из кукурузы слейте рассол, а майонез смешайте с давленым чесноком. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте заправку. Дайте настояться 15 минут в холодильнике перед подачей.

