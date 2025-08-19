Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:30

Вкусный завсегдатай застолий! Салат «Венеция» из 5 простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусный завсегдатай застолий! Салат «Венеция» из 5 простых ингредиентов! Этот салат — идеальный баланс нежности и пикантности: сочная курица, хрустящие огурчики, острая морковь по-корейски и ароматный чеснок.

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 2 шт.
  • Маринованные огурцы — 3 шт.
  • Морковь по-корейски — 200 г
  • Твёрдый сыр — 200 г
  • Кукуруза консервированная — 1 банка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите куриную грудку в подсоленной воде, остудите и нарежьте тонкой соломкой. Огурцы нашинкуйте вдоль, сыр натрите на крупной тёрке. Из кукурузы слейте рассол, а майонез смешайте с давленым чесноком.
  2. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте заправку. Дайте настояться 15 минут в холодильнике перед подачей.

Ранее мы готовили салат «Амурский», который покорит вас с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи.

салат
курица
огурцы
кукуруза
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали новый звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
«Очень сдержанно»: политолог сравнил встречи Трампа с главами РФ и Украины
Альпинист оценил шансы спасения сломавшей ногу россиянки на пике Победы
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.