В Лаосе состоится показ российского фильма

В лаосском Вьентьяне «Роскино» при поддержке Министерства культуры России и Русского дома организует некоммерческий показ российского фильма «Любовь Советского Союза», передает ТАСС. Жители Лаоса смогут увидеть кинокартину 10 октября в кинотеатре Major Platinum Cineplex.

Российские фильмы уже не в первый раз демонстрируются в Лаосе. Весной 2023 года там прошел первый Russian Film Festival с пятью фильмами, где особенно тепло встретили «Пальму». В 2024 году состоялся специальный показ российских кинолент.

Кинокартина «Любовь Советского Союза» была создана режиссерами Никитой Высоцким, Дмитрием Иосифовым и Ильей Лебедевым. Премьера фильма состоялась 7 ноября 2024 года. В главных ролях снялись Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко и Алена Бабенко.

