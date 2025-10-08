Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 16:19

В Лаосе состоится показ российского фильма

В Лаосе покажут российский фильм «Любовь Советского Союза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В лаосском Вьентьяне «Роскино» при поддержке Министерства культуры России и Русского дома организует некоммерческий показ российского фильма «Любовь Советского Союза», передает ТАСС. Жители Лаоса смогут увидеть кинокартину 10 октября в кинотеатре Major Platinum Cineplex.

Российские фильмы уже не в первый раз демонстрируются в Лаосе. Весной 2023 года там прошел первый Russian Film Festival с пятью фильмами, где особенно тепло встретили «Пальму». В 2024 году состоялся специальный показ российских кинолент.

Кинокартина «Любовь Советского Союза» была создана режиссерами Никитой Высоцким, Дмитрием Иосифовым и Ильей Лебедевым. Премьера фильма состоялась 7 ноября 2024 года. В главных ролях снялись Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко и Алена Бабенко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказала опасения по поводу фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина. Она предположила, что авторы могли намеренно высмеять историю, и выразила надежду, что фильм не выйдет в России.

Лаос
фильмы
Россия
показы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поглумился и озолотился: семиклассник решил заработать на детском порно
В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики
СК нашел в теракте против генерала Кириллова польский след
Психиатр рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
«Союзмультфильм» вышел на новую площадку в интернете
В ЦБ раскрыли, ждать ли резких шагов по отключению Visa и MasterCard
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Против депутата-прогульщика возбудили уголовное дело
МИД России уличил Киев в сотрудничестве с террористами
Блогер разбила Lamborghini за 50 млн рублей
В Дагестане ответили на слухи о гибели шеф-редактора телеканала «Спас»
Путин вручил дочери Кадырова почетную грамоту
Педагог изнасиловал, а потом отравил свою ученицу
Врач рассказала, как победить осеннюю хандру
В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе
Раскрыты многомиллионные заработки группы «Мираж»
Весившая 23 килограмма девушка умерла от фруктовой диеты
Собчак призналась, что самое главное в характере мужчин
Названа сумма ущерба от теракта против генерала Кириллова
Мощные дожди и тепло до +18? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.