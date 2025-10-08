В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей

В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей Львова-Белова призвала сделать допобразование доступным для разных групп детей

Кружки и секции в России нужно сделать более доступными для социально уязвимых групп, льготных категорий и детей с ограниченными возможностями, заявила на Всероссийском форуме «Семья и культура: смыслы, практики, традиции» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что только 37% опрошенных несовершеннолетних могут посещать творческие занятия.

Мы предлагаем открывать наши проекты: подростковые центры, центры дневного пребывания для детей с инвалидностью, клубы «Устойчивая семья», родительские гостиные, — заявила Львова-Белова.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что родителям следует выбирать кружки и секции для ребенка с учетом его интересов. При этом взрослым следует обращать внимание на способности и таланты своих детей и мягко направлять их, отметила она. Останина также предложила минимизировать время, которое школьники тратят на домашние задания.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чрезмерная нагрузка на старшеклассников негативно сказывается на здоровье и развитии. По его словам, учебный день с дорогой и домашними заданиями занимает около 12 часов.