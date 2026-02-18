Вкусный салат для похудения: нужна курица, баночка фасоли и еще 2 ингредиента — сытный, лёгкий и очень аппетитный

Если хочется есть вкусно, сытно и без вреда для фигуры — этот салат станет настоящей палочкой-выручалочкой. Он хорошо насыщает, помогает избежать переедания и отлично подходит для обеда, ужина или перекуса. Благодаря большому количеству белка и лёгкой заправке, блюдо получается полезным, сбалансированным и очень приятным на вкус. Готовится быстро, из простых продуктов, и подходит даже тем, кто только начинает следить за питанием. На 100 грамм всего 92 ккал.

Ингредиенты: куриное филе — 300 г, огурец — 300 г, яйца — 3 шт., фасоль — 240 г, йогурт — 150 г, горчица — 15 г, соль — по вкусу.

Курицу обжаривают на сухой сковороде без масла и нарезают мелко. Яйца отваривают и измельчают. Огурцы режут небольшими кубиками. Йогурт смешивают с зернистой горчицей. Соединяют курицу, яйца, огурцы и фасоль, заправляют соусом, аккуратно перемешивают — и салат готов. Лёгкий, сытный и очень вкусный вариант для тех, кто заботится о себе.

