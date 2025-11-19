Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 06:14

Вкусное путешествие не выходя из кухни — готовим аргентинские эмпанадас вместо пирожков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти аргентинские пирожки я впервые попробовал в гостях у друга, который много лет прожил в Буэнос-Айресе. Их насыщенный вкус и необычная форма сразу покорили меня. Теперь эмпанадас стали нашим семейным фаворитом — мы готовим их, когда хотим устроить кулинарное путешествие не выходя из дома.

Для теста мне нужно: 500 г муки, 100 г мягкого сливочного масла, 2 яйца, 150 мл теплой воды и щепотка соли. Замешиваю эластичное тесто и оставляю его отдыхать на 30 минут. Для начинки обжариваю 400 г мясного фарша с луком, добавляю 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. кумина, 1 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу. Раскатываю тесто, вырезаю кружки, в центр каждого выкладываю начинку и защипываю края красивым жгутом. Смазываю пирожки взбитым желтком и выпекаю при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подаем их с соусом чимичурри — это настоящий вкус Аргентины!

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

