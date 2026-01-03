Новый год — 2026
03 января 2026 в 17:33

Мой секрет идеальной глазури: готовлю куриные бедра в два этапа, чтобы соус превратился в карамель

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вся магия этого блюда — в апельсиновой глазури, которая при запекании превращается в блестящую, липкую карамельную корочку. Сочетание сладкого цитруса, соленого соевого соуса и острого имбиря создает идеальный баланс вкусов.

1 кг куриных бедер смазываю смесью из 200 мл апельсинового сока, 100 мл соевого соуса, 70 г тростникового соуса, 2 ч. л. сухого чеснока, 1 ч. л. имбиря и 2 ст. л. крахмала. Добавляю соль и перец по вкусу. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут до готовности курицы.

Достаю противень, поливаю курицу соусом, скопившимся на дне, и увеличиваю температуру духовки до 250 °C. Возвращаю бедра в духовку еще на 10 минут, чтобы глазурь закарамелизовалась и образовала блестящую липкую корочку. Подаю горячими, украсив дольками свежего апельсина.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

