«Вкусно — и точка» лишила охранников и уборщиков бесплатной еды Mash: «Вкусно — и точка» перестанет бесплатно кормить уборщиц и охранников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 10 июля перестанет бесплатно кормить уборщиков и охранников из-за оптимизации затрат, сообщает Telegram-канал «Mash». По информации канала, еще со времен «Макдональдса» эти сотрудники не платили за обеды. Теперь они будут вынуждены заплатить 10% от стоимости еды.

Кроме того, канал отмечает, что компания подтвердила отмену бесплатных обедов для упомянутых сотрудников, а также добавила, что такая привилегия не указана в договорах охраны и клининга.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания опровергла сообщения о прекращении приема на работу несовершеннолетних сотрудников. В пресс-службе сети пояснили NEWS.ru, что продолжают устраивать соискателей от 15 лет с соблюдением всех требований российского законодательства в отношении этих категорий работников. Во «Вкусно — и точка» пояснили, что, если на конкретном предприятии нет позиций для несовершеннолетних, соискатель может получить информацию по локациям, в которых такие вакансии имеются.

Утром 1 июля СМИ сообщали, что компания прекратит принимать на работу несовершеннолетних, поскольку это невыгодно и опасно, а молодые сотрудники неисполнительны и часто замечались за кражами.

Кроме того, сеть повысила цены на ряд позиций в меню. Например, гамбургеры и чизбургеры подорожали с 26 июня на 5–8%.