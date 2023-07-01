Во «Вкусно — и точка» опровергли прекращение трудоустройства 15-летних

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» опровергла сообщения о прекращении приема на работу несовершеннолетних сотрудников. В пресс-службе сети NEWS.ru пояснили, что продолжают устраивать соискателей от 15 лет с соблюдением всех требований российского законодательства в отношении этих категорий работников.

Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних, — заявили в пресс-службе сети ресторанов.

В пресс-службе пояснили, что, если в конкретном предприятии на момент подачи заявления нет позиций, подходящих для несовершеннолетних, соискатель может получить информацию по локациям, в которых такие позиции имеются.

Утром 1 июля СМИ сообщали, что компания прекратит принимать на работу несовершеннолетних, поскольку это невыгодно и опасно. Также отмечалось, что такие сотрудники неисполнительны и часто замечались за кражами.

Ранее сообщалось, что сеть повысила цены на ряд позиций в меню. Например, гамбургеры и чизбургеры подорожали с 26 июня на 5–8%.