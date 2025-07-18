Салат «Милан» за 5 минут! Всего 4 ингредиента для потрясающего вкуса!

Яичный салат «Милан» — просто, быстро и безумно вкусно! Этот салат — настоящая находка для тех, кто ценит простые рецепты с потрясающим вкусом. Всего четыре основных ингредиента, пять минут — и на столе появляется нежное, сытное и очень аппетитное блюдо, которое подойдет и для праздника, и для будничного ужина.

5 вареных яиц мелко нарезаем или разминаем вилкой. 2 плавленых сырка натираем на крупной терке (лучше охладить заранее, чтобы не липли). С 1 банки зеленого горошка сливаем жидкость и добавляем к яйцам. Пучок зеленого лука и укропа мелко рубим — зелень придаст салату свежесть и аромат.

Заправляем 4 ст. л. майонеза, солим по вкусу и аккуратно перемешиваем. Даем салату настояться 10–15 минут в холодильнике — так вкус станет насыщеннее.

Подаем в порционных тарталетках, на тостах или просто в салатнице, украсив веточкой укропа. Этот салат хорош и в холодном виде, и слегка охлажденным — идеальный вариант для утренних бутербродов!

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