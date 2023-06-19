Картошка фри подорожает: когда и насколько «Вкусно — и точка» поднимет цены Это уже третье подорожание за год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители в ресторане быстрого обслуживания «Вкусно — и точка»

Пришедшая на место «Макдоналдса» сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» повысит цены. При этом в компании утверждают, что стоимость их продукции ниже, чем у конкурентов. Почему гамбургеры и картошка фри становятся дороже, что с ценами у других сетей, продающих фастфуд, — в материале NEWS.ru.

Насколько подорожает еда во «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» повышает цены почти на все меню, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, гамбургеры и чизбургеры подорожают с 26 июня на 5–8%.

В публикации отмечается, что порция чизкейка, тортика, рокслайда или лимонного тарта будет стоить 185 рублей. Обычные круассаны подорожают до 109 рублей, а с ветчиной и сыром — до 150. Цены на напитки, как отмечают авторы публикации, «обещают не трогать».

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«5 июня „Вкусно — и точка“ отмечал годовщину, где отчитался о выросшей по сравнению с "Маком" выручке (25–27%) и посещаемости — около двух млн человек в день. Но о ценах, проблемах с поставками и судьбах кафе почему-то умолчали», — напомнил Mash.

Чем объясняется рост цен во «Вкусно — и точка»

В сети «Вкусно — и точка» NEWS.ru подтвердили, что компания действительно повысит цены почти на все блюда.

«С 26 июня цены в кафе изменятся связи с ростом себестоимости продукции. В то же время во „Вкусно — и точка“ сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов», — заявил представитель компании.

Он уточнил, что «Вкусно — и точка» разрабатывает «различные акции и специальные предложения в приложении», пользуясь которыми, можно выгодно приобретать продукцию сети.

Когда еще росли цены во «Вкусно — и точка»

В октябре 2022 года в сети «Вкусно — и точка» объявили о повышении цен на бургеры на 8–10%. Тогда сообщалось, что «Биг спешл» будет стоить около 290 рублей вместо 269, «Гранд» — 175 вместо 164, а классический гамбургер — 59 вместо 55.

В сети объясняли подорожание повышением себестоимости продуктов. По словам представителей «Вкусно — и точка», поставщики подняли цены на комплектующие для бургеров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сотрудники ресторана быстрого обслуживания «Вкусно — и точка»

До этого о повышении цен на продукцию «Вкусно — и точка» стало известно в июле 2022 года. Тогда глава сети ресторанов быстрого питания Олег Пароев связывал подорожание с ростом закупочных цен на необходимые ингредиенты.

При этом он обещал, что сеть ресторанов продолжит следовать за концепцией «Макдоналдса» и будет доступной для максимально широкого круга потребителей. Пароев уверял, что это удастся сделать за счет выработанной за 30 лет системы работы, а также больших масштабов производства, благодаря чему постоянные издержки можно будет «размывать».

Растут ли цены в других фастфуд-сетях

Как заявила NEWS.ru эксперт по потребительскому рынку и товарам массового потребления из исследовательского холдинга «Ромир» Ксения Пайзанская, рост цен за последнее время наблюдается не только во «Вкусно — и точка».

«Все сети быстрого питания подняли цены. KFC (в РФ рестораны этой сети после смены владельца стали переименовывать в Rostic’s. — NEWS.ru) и Burger King уже подняли, сообщали СМИ. Это логичная ситуация с удорожанием сырья, из которого готовят абсолютно все. На данный момент это не сказалось на рынке, но тенденция сохраняется. Поэтому логично, что „Вкусно и точка“ тоже поднимает цены», — заявила Пайзанская.

NEWS.ru обратился в сети KFC и Burger King с просьбой прокомментировать сообщения о росте цен на продукцию.

Как «Макдоналдс» стал «Вкусно — и точка»

В марте 2022 года международная сеть «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России. В мае — о полном уходе с российского рынка. В итоге 12 июня 2022 года бывшие рестораны сети «Макдоналдс» открылись под брендом «Вкусно — и точка».

В сентябре в новой сети отчитались об открытии более 800 ресторанов, возобновлении поставок картофеля фри, а также договоренностях с новыми партнерами. Эти меры позволили представить бургер «Биг Спешл», а также возобновить продажи колы под брендом «Добрый».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Еда в ресторане «Вкусно — и точка»

Кому принадлежит «Вкусно — и точка»

Сеть «Вкусно — и точка» принадлежит предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который ранее управлял ресторанами бренда «Макдоналдс» в Сибири.

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