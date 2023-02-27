«Подсадили молодежь»: Онищенко об аналоге бигмака во «Вкусно — и точка» Онищенко: руководство «Вкусно — и точка» могло бы изучить русскую кухню, а не придумывать аналог бигмака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители в ресторане быстрого обслуживания новой сети «Вкусно - и точка»

Экс-главный врач России Геннадий Онищенко заявил NEWS.ru, что руководство сети ресторанов «Вкусно — и точка» могло бы изучить русскую кухню, а не придумывать аналог бигмака. Собеседник добавил, что производители бургеров «подсадили за 30 лет нашу молодежь».

Подсадили за 30 лет нашу молодежь на них (на бургеры. — NEWS.ru). А новый хозяин (руководство «Вкусно — и точка» (экс-«Макдоналдс»). — NEWS.ru) ленится что-то изобретать и идет по протоптанной дорожке. Хотя, казалось бы, наш гражданин...если на то пошло, можно было бы изучать русскую кухню, найти питательные, полезные, физиологически полноценные блюда, которые могли бы [заменить бигмак], — рассказал Онищенко.

«Вкусно — и точка» запустила в продажу долгожданный аналог бургера «Биг Мак» под названием «Биг хит». В пресс-службе компании рассказали, что рецепт бургера разрабатывался с осени прошлого года. Новое блюдо теперь можно купить по цене от 165 рублей.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда в Казахстане. Представители российской сети объяснили это необходимостью защиты товарного знака. Об уходе «Макдоналдса» из Казахстана было объявлено в ноябре 2022 года. Предположительно, причиной этого стал запрет американской сети на закупки котлет у российских поставщиков.