Во «Вкусно — и точка» запустили продажи долгожданного бургера Во «Вкусно — и точка» появился аналог «Биг Мака» под названием «Биг хит»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ресторан быстрого обслуживания «Вкусно - и точка»

Сеть российских ресторанов «Вкусно — и точка» запустила в продажу долгожданный аналог бургера «Биг Мак» под названием «Биг хит». В пресс-службе компании рассказали, что рецепт бургера разрабатывался с осени прошлого года. Новое блюдо теперь можно купить по цене от 165 рублей.

В меню сети «Вкусно — и точка» появились бургеры «Биг хит» с двумя котлетами и «Двойной Биг хит» — с четырьмя. Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года, — отметили представители «Вкусно — и точка».

В состав нового бургера вошли два рубленых бифштекса из говядины, сыр чеддер, салат айсберг, лук и маринованные огурцы, а также специальный соус «Биг хит».

В компании также рассказали, что за семь месяцев работы сети ресторанов «Вкусно — и точка» клиенты заказали более 28 млн бургеров «Двойной чиз», 5 млн бургеров «Гранд с двойной котлетой» и 3 млн порций «Двойного Биг спешиал».

Ранее владелец сети Александр Говор рассказал, что меню ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» появятся «русские нотки», а также острые блюда. Он пояснил, что речь идет о бургерах типа «Биф а-ля рус». По словам Говора, речи о кардинальных изменениях в меню вроде добавления блинов с икрой пока что не идет.