Во «Вкусно — и точка» анонсировали «русские нотки» в меню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Говор

В меню ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» появятся «русские нотки», а также острые блюда, заявил владелец сети Александр Говор. В ходе пресс-конференции он пояснил, что речь идет о бургерах типа «Биф а-ля Рус». По словам Говора, речи о кардинальных изменениях в меню вроде добавления блинов с икрой пока что не идет.

В ближайшее время ничего не будем ломать, вкус люди любят, и надо восполнить то, что мы потеряли за три месяца. <...> Дополнение в меню — острые блюда, и будут дополняться русскими нотками. Мы проводим маркетинговые исследования, пока никто не хочет видеть у нас блины с икрой. Будет что-то [вроде] «Биф а-ля Рус», в таком бургерном формате, — цитирует Говора корреспондент NEWS.ru.

Также, по словам бизнесмена, в «Кидс Комбо» появятся игрушки персонажей из мультфильма «Маша и Медведь».

Мои внуки любят Машу и Медведи. Они будут в «Кидс Комбо», — сделал он анонс.

Ранее в Санкт-Петербурге посетительнице ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» принесли бургер с муравьями. Инцидент произошел в заведении на Выборгском шоссе, там девушка решила взять двойной маффин с яйцом и котлетой.