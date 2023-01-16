«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В департамент интеллектуальной собственности Министерства юстиции Казахстана поступила заявка на регистрацию бренда «Вкусно — и точка», передает Sputnik Казахстан. В ближайшее время сеть фастфудов вряд ли появится в стране, поскольку заявка может рассматриваться несколько месяцев.

Заявка на товарный знак подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда, — подтвердила пресс-служба «Вкусно — и точка» в комментарии для NEWS.ru.

С 18 ноября сеть «Макдоналдс» приостановила работу в Казахстане из-за ограничений в местных поставках. До этого сеть «Вкусно — и точка» отрицала возможность появления на рынке фастфуда Казахстана, поскольку, по условиям соглашения, она не может находиться в стране, где действует «Макдоналдс».

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» придет на смену сети быстрого питания «Макдоналдс» в Белоруссии. Соответствующий договор франчайзи был подписан с «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла американской сетью фастфуда в республике.

В России рестораны «Макдоналдс» закрылись 13 марта, после чего открылись вновь пот брендом «Вкусно — и точка».