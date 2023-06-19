«Вкусно — и точка» объявила о повышении цен Во «Вкусно — и точке» повысятся цены почти на все меню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 26 июня повысятся цены почти на все блюда, сообщили NEWS.ru представитель компании. По его словам, стоимость продукции при этом останется ниже, чем у конкурентов.

С 26 июня цены в кафе изменятся в связи с ростом себестоимости продукции. В то же время во «Вкусно — и точка» сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов. Мы также разрабатываем различные акции и специальные предложения в приложении, пользуясь которыми можно выгодно приобретать нашу продукцию, — рассказали в пресс-службе «Вкусно — и точка».

По информации Telegram-канала Mash, дополнительная наценка составит около 5–8% к нынешней стоимости блюд, при этом цены на напитки измениться не должны. Как рассказали каналу представители «Вкусно — и точка», одна порция чизкейка будет стоить 185 рублей, обычный круассан — 109 рублей, круассан с ветчиной и сыром — 150 рублей.

В начале 2023 года «Вкусно — и точка» запустила в продажу долгожданный аналог бургера «Биг Мак» под названием «Биг хит». В пресс-службе компании рассказали, что рецепт бургера разрабатывался с осени прошлого года.