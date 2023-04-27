Ритуальная служба зарегистрировала товарный знак «Грустно и точка»

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Ритуальная служба ГК Ritual.ru зарегистрировала товарный знак «Грустно и точка» — Роспатент оформил его в феврале, сообщает РБК. Глава компании Олег Шелягов признался, что подал заявку на эмоциях и использовать слоган прямо сейчас не будет. Товарный знак он зарегистрировал, чтобы этого не сделал кто-то другой.

Это же пошло как мем, было много чего с «точкой» связано. <...> Мы это сделали про запас, чтобы было. На самом деле мы к своей работе, миссии относимся серьезно. И «Грустно и точка» — это немножко на грани, а к грани мы стараемся не подходить, — объяснил Шелягов.

Вопросов со стороны сети быстрого питания «Вкусно — и точка», по его словам, не было.

В прошлом году в Обнинске владелец мастерской по изготовлению надгробных памятников и плит вывесил на одной из улиц рекламный плакат «Сохраним память — и точка». Впоследствии его пришлось убрать по требованию преемника «Макдоналдса» — «Вкусно — и точка». Директор гранитной мастерской Евгений Ким рассказал, что за месяц, пока баннер висел, продажи выросли вдвое.