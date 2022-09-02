В Обнинске гранитную мастерскую назвали «Сохраним память — и точка» В Обнинске гранитная мастерская повесила плакат «Сохраним память — и точка», который заставили снять

Фото: novosti_kaluga/vk.com

В Обнинске гранитная мастерская вывесила на одной из улиц рекламный плакат «Сохраним память и точка», который позднее пришлось убрать по требованию преемника «Макдоналдса» — «Вкусно — и точка», передает «Подъем». Владелец компании Евгений Ким рассказал, что за месяц, пока баннер висел, продажи выросли вдвое.

Баннер был один. Он пробный должен был быть, но поскольку мне написали доверенные лица из «Вкусно — и точка», пришлось подубрать, чтоб избежать судебных разбирательств. Почти месяц прошел и они связались — пришлось снять. Но эффект есть, конечно, — сказал Ким

Он добавил, что после такого креатива география продаж расширилась от Обнинска до Калуги. Однако, по его словам, присутствует порядка 10% негативных комментариев.

В середине августа в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступила заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно — и точка». Под новой маркой планируется производить гробы и памятники, оказывать похоронные услуги и свадебные церемонии, а также осуществлять бальзамирование тел, уход за могилами и эксгумацию.

В пресс-службе «Вкусно — и точка» заявили NEWS.ru, что «изучат этот кейс», однако давать оценку названию ритуальной компании отказались.