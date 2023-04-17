У бизнеса KFC в России появился новый владелец Yum! Brands (США) продала KFC в России фирме «Смарт сервис»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания Yum! Brands (США) продала KFC в России. Новым владельцем сети стала фирма «Смарт сервис», следует из пресс-релиза уходящей из РФ американской компании. Последняя транзакция уже прошла, после этого Yum! Brands и KFC прекращают корпоративное присутствие в РФ.

Yum! Brands завершила уход с российского рынка, продав свой бизнес KFC в России компании Smart Service Ltd., местному оператору, возглавляемому Константином Юрьевичем Котовым и Одри Эдуардовичем Осколковым, — говорится в сообщении.

Закрытие сделки означает, что новый владелец сети получает в пользование все рестораны KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s. Сотрудники компании сохраняют рабочие места. Кроме того, «Смарт сервис» возглавит процесс ребрендинга ресторанов KFC в России на Rostic’s.

Ранее стало известно, что активы компании — владельца чайных брендов Lipton, Saito и Brooke Bond намерена выкупить Объединенная чайная компания. Об этом сообщали журналисты со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы. Речь идет о выкупе нематериальных активов ООО «Экатерра».

Объединенная чайная компания работает на российском рынке с 1998 года. На полках супермаркетов она представлена брендами Eastford, Berryford. Kama Sutra и «Зеленый стандарт».