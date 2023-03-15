Российская компания намерена выкупить активы Lipton Объединенная чайная компания запросила согласие ФАС на покупку российских активов Lipton

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Активы компании — владельца чайных брендов Lipton, Saito и Brooke Bond намерена выкупить Объединенная чайная компания, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы. Речь идет о выкупе нематериальных активов ООО «Экатерра».

В ФАС России поступило на рассмотрение ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» <...> о даче предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению основных производственных средств и нематериальных активов ООО «Экатерра» <...>, поданное в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», — говорится в сообщении.

Объединенная чайная компания работает на российском рынке с 1998 года. На полках супермаркетов она представлена брендами Eastford, Berryford. Kama Sutra и «Зеленый стандарт».

Товары брендов Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут поступать в российские магазины до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что российские рестораны KFC после перепродажи брендов в связи уходом иностранных компаний вернется к старому названию — «Ростикс». При этом представители компании рассказывали в комментарии NEWS.ru, что логотип бренда «сохранит преемственность», но при этом останется самобытным, универсальным и заметным.