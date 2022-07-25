Стало известно, почему во «Вкусно — и точка» повысились цены Глава «Вкусно — и точка» Пароев объяснил, что подорожание блюд связано с ростом закупочных цен

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Глава сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил, что подорожание блюд в заведениях связано с ростом закупочных цен на необходимые ингредиенты. В беседе с РБК он отметил, что цены увеличились не настолько резко и критично, как у других ресторанов.

Они немного подросли в силу того, что подросли закупочные цены. Наши цены, да, они немного выросли. Они выросли меньше, чем у наших конкурентов, — заявил Пароев.

Он подчеркнул, что сеть ресторанов продолжит следовать за концепцией «Макдоналдса» и будет доступной для максимально широкого круга потребителей. Бизнесмен считает, что это удастся сделать за счет выработанной за 30 лет системы работы, а также огромных масштабов производства, благодаря чему постоянные издержки можно будет «размывать». Кроме того, он обратил внимание на то, что после ухода из России сети ресторанов «Макдоналдс» большинство сотрудников осталось работать во «Вкусно — и точка», а сама компания не сократила ни одного работника.

У нас не было ни одного сокращения. Да, конечно, нас покидали какие-то люди. Конечно, за время простоя, поскольку мы, безусловно, платили заработную плату, часть сотрудников пошла работать в другие компании, как бы на подработки, — рассказал Пароев.

Бизнесмен уточнил, что с момента появления «Вкусно — и точка» в компанию устроилось более девяти тысяч человек.

Ранее Пароев рассказал, что в ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» появятся аналоги бигмака и «Макфлурри». Он отметил, что в случае с бигмаком главное — суметь заменить фирменный соус, с «Макфлурри» ситуация сложнее, так как мороженое производилось по запатентованной технологии.