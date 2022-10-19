Стало известно о грядущем повышении цен во «Вкусно — и точка» Mash: «Вкусно — и точка» повышает цены на бургеры на 8–10%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», ставшая преемницей «Макдоналдса» в России, спустя четыре месяца после открытия повысит цены на некоторые позиции из меню, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что стоимость бургеров вырастет на 8–10%. Так, «Биг спешл» будет стоить около 290 рублей вместо 269, «Гранд» — 175 вместо 164, а классический гамбургер — 59 вместо 55.

Новые расценки, предположительно, будут введены 20 октября. В сети объясняют подорожание повышением себестоимости продуктов. По словам представителей «Вкусно — и точка», поставщики подняли цены на комплектующие для бургеров. При этом стоимость остальных позиций из меню пока останется без изменений.

Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев во время круглого стола заявил, что первые сто дней работы ресторана быстрого питания были сложнее, чем ожидалось. Однако результаты работы, несмотря на всевозможные сложности, включая цепочку поставок, превзошли все ожидания. По его словам, бренду удалось сохранить вкус и качество еды, а также уникальную атмосферу. Предприниматель не стал раскрывать финансовые показатели «Вкусно — и точка», но указал, что они приближаются к цифрам предшественника — «Макдоналдса».