25 октября 2025 в 18:35

Вкуснее мяса! Самая вкусная и нежная куриная печень с яблоками — этот ужин съедят без ничего!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная печень — продукт деликатный, и, если ее правильно приготовить, она может стать настоящим кулинарным откровением. Это блюдо — прекрасный тому пример. Сочетание нежной печени, сладковатого лука и кисло-сладких яблок создает удивительную гармонию вкусов, где каждый ингредиент подчеркивает и дополняет другой. Яблоки, тушенные вместе с печенью, карамелизуются, их сок смешивается с луком и образует нежный соус, который пропитывает основу блюда. Это сытное, полезное и очень ароматное кушанье, которое готовится буквально за 20 минут и станет вашей палочкой-выручалочкой для быстрого и вкусного ужина после тяжелого дня.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриной печени, 1 крупное кисло-сладкое яблоко, 1 большая луковица, 2-3 ст. л. растительного масла, соль, перец по вкусу, щепотка молотого кориандра (по желанию). Печень промойте, обсушите и удалите все пленки. Лук нарежьте полукольцами, яблоко очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте тонкими дольками. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук до мягкости и легкой золотистости. Добавьте печень, жарьте на сильном огне 4-5 минут, помешивая. Посолите, поперчите. Выложите в сковороду дольки яблока, убавьте огонь до среднего и тушите под крышкой около 7–10 минут, пока яблоки не станут мягкими, а печень полностью не приготовится. Не перетушивайте, иначе печень станет жесткой. Подавайте сразу, с картофельным пюре или рассыпчатым рисом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

