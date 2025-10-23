Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 04:27

Этот пирог перевернул мое представление о блюдах с печенью — идеальная закуска для праздника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта запеканка — лучший способ приготовить печень так, чтобы ее попросили еще. Нежные слои, ароматная яичная заливка и золотистая корочка создают потрясающую гармонию вкусов. Блюдо получается одновременно сытным и легким, идеально подходя как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Готовлю я так: 500 граммов куриной печени отвариваю до готовности и измельчаю в блендере. 300 граммов моркови и два яйца предварительно отвариваю и натираю на крупной терке. Зеленый лук мелко режу, а 100 граммов сыра тру на терке. В форму, застеленную пергаментом, выкладываю слоями печеночную массу, морковь, яйца, зеленый лук и сыр. Для заливки взбиваю три яйца с 100 мл молока, чайной ложкой сухого чеснока и солью. Заливаю этой смесью пирог и выпекаю при 180 °C 25–30 минут до румяной корочки. Даю полностью остыть в форме — так запеканка лучше держит форму при нарезке.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

