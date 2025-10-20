Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:31

Вкуснее мяса! Готовлю сразу двойную порцию — алу тикки: ароматные индийские котлетки! Очень сочные и нежные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почувствуйте настоящий вкус Индии с этими невероятно ароматными картофельными котлетками! Алу тикки — одна из самых популярных уличных закусок, которую обожают и местные жители, и туристы. Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная картофельная начинка с пикантной смесью горошка, имбиря и зелени внутри создают неповторимую гармонию вкусов. Эти котлетки обладают таким соблазнительным ароматом, что устоять перед ними просто невозможно. Идеально подходят как в качестве закуски, так и как основное блюдо с йогуртовым соусом или чатни.

Приготовление

Для котлеток: 3 вареные картофелины, 2 ст. л. панировочных сухарей, 1 ч. л. соли, масло для жарки. Для начинки: 80 г вареного горошка, 1 ч. л. тертого имбиря, 1 зеленый перец чили, 1 ст. л. кинзы, 1/4 ч. л. соли, 1 ч. л. масла. Разомните картофель, добавьте сухари и соль. Обжарьте горошек с имбирем, чили и кинзой 2 минуты. Картофельную массу разделите на 8 частей. Каждую лепешку наполните начинкой, сформируйте котлетки. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки, смазывая маслом при переворачивании. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

