Готовлю эти котлеты вместо жареной рыбы — минимум хлопот, а вкус просто фантастический

Я готовлю эти рыбные котлеты постоянно, потому что они стали для нас идеальным легким ужином — нежными, сочными и совсем не тяжелыми. Мне нравится, как жареный лук раскрывает вкус трески, делая его более глубоким и ароматным. Особенно выручает, когда нужно быстро накормить семью полезным блюдом без долгой готовки и лишних калорий.

Готовлю я так: 400 граммов филе трески или минтая измельчаю в блендере или пропускаю через мясорубку. Одну луковицу мелко режу и обжариваю до золотистого цвета на чайной ложке масла. Смешиваю рыбный фарш с охлажденным луком, добавляю одно яйцо, столовую ложку кукурузного крахмала, соль и перец. Формирую небольшие котлеты и обваливаю их в небольшом количестве крахмала — это дает легкую хрустящую корочку. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности, затем добавляю пару ложек воды, накрываю крышкой и томлю еще 3–4 минуты. Подаю с рисом или овощным салатом — просто, быстро и очень вкусно!

