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07 июля 2025 в 08:45

Вкуснее, чем чебуреки! Казахские лепешки шельпек — простой и легкий рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Казахские шельпеки — хрустящие лепешки с пузырьками! Эти воздушные лепешки — настоящее чудо восточной кухни! Замешиваем простое тесто: в 500 г муки добавляем 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 250 мл теплой воды и замешиваем крутое тесто. Оставляем под полотенцем на 30 минут — оно станет эластичным.

Раскатываем тесто в тончайший пласт (1–2 мм) — чем тоньше, тем лучше! Нарезаем на квадраты или кружки. В казане разогреваем растительное масло (слой около 2 см) и обжариваем лепешки порциями по 30–40 секунд с каждой стороны.

Главный секрет — при обжарке нужно аккуратно прижимать лепешку шумовкой, чтобы появились характерные пузырьки. Готовые шельпеки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Для сладкого варианта посыпаем сахарной пудрой, для несладкого — можно подавать с мясом или овощами. Хрустящие, воздушные, с золотистыми пузырьками — эти лепешки исчезают со стола мгновенно!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
лепешки
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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