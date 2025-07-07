Вкуснее, чем чебуреки! Казахские лепешки шельпек — простой и легкий рецепт

Казахские шельпеки — хрустящие лепешки с пузырьками! Эти воздушные лепешки — настоящее чудо восточной кухни! Замешиваем простое тесто: в 500 г муки добавляем 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 250 мл теплой воды и замешиваем крутое тесто. Оставляем под полотенцем на 30 минут — оно станет эластичным.

Раскатываем тесто в тончайший пласт (1–2 мм) — чем тоньше, тем лучше! Нарезаем на квадраты или кружки. В казане разогреваем растительное масло (слой около 2 см) и обжариваем лепешки порциями по 30–40 секунд с каждой стороны.

Главный секрет — при обжарке нужно аккуратно прижимать лепешку шумовкой, чтобы появились характерные пузырьки. Готовые шельпеки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Для сладкого варианта посыпаем сахарной пудрой, для несладкого — можно подавать с мясом или овощами. Хрустящие, воздушные, с золотистыми пузырьками — эти лепешки исчезают со стола мгновенно!

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