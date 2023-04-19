«ВКонтакте» позволит скрыть нецензурную лексику

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» ввела новый фильтр, позволяющий скрывать нецензурные слова и публикациях. На данный момент фильтр применяется к постам только на русском языке, заменяя табуированную лексику на набор бессвязных символов. Постепенно фильтр появится у всех пользователей соцсети.

При этом фильтр можно временно отключить — навести курсор на скрытое выражение, нажать на зашифрованный текст и выбрав кнопку «Посмотреть» во всплывающем окне. Таким образом руководство соцсети намерено создать «комфортную цифровую среду».

Как отметил директор по модерационной политике Иван Корнеев, главный приоритет соцсети — забота о пользователях.

Главный приоритет «ВКонтакте» — забота о более чем 100 млн наших пользователей. Мы хотим, чтобы каждый из них чувствовал себя комфортно на нашей платформе и мог гибко управлять собственной цифровой средой, настраивая её под собственные нужды и предпочтения. Поэтому наша стратегия — внедрение инноваций и функций, призванных предоставить нашей аудитории максимально широкий спектр возможностей по формированию доверительного и комфортного цифрового пространства, — рассказал он.

Ранее стало известно, что команда «ВКонтакте» будет оказывать авторам контента экспертную поддержку в создании контента, его распространении, постподдержке и обучении. Получить ее смогут участники партнерских программ и те авторы, которым удается увеличить свою аудиторию на 850 активных пользователей в месяц. Те, кому доступна экспертная поддержка, получат сообщение от департамента по работе с сообществами «ВКонтакте».

Социальная сеть также представила новые инструменты для генерирования контента с использованием технологий машинного обучения. Разработчики подготовили для пользователей новое приложение для редактирования фото и видео, автопереводчик, функцию онлайн-дубляжа, совместный редактор текстов, а также новый видеоредактор в «VK Клипах».