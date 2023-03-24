Во «ВКонтакте» представили новые инструменты для генерирования контента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» в рамках Content Day, запись трансляции которого можно посмотреть онлайн, представила новые инструменты для генерирования контента с использованием технологий машинного обучения. Разработчики подготовили для пользователей новое приложение для редактирования фото и видео, автопереводчик, функцию онлайн-дубляжа, совместный редактор текстов, а также новый видеоредактор в «VK Клипах». CEO «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что эти новинки позволят проще, удобнее и быстрее создавать контент.

Наша задача — помогать креаторам выражать себя. Мы предлагаем уникальные кросс-платформенные продукты, с помощью которых можно генерировать контент любого формата. Многие инструменты построены на уникальных ML-решениях «ВКонтакте» — это дает неограниченные возможности для создания контента, аналогов которому нет на других платформах, — рассказала Краснова.

Новое приложение Standalone-редактор при помощи нейросетей позволит улучшать разрешение видео, удалять объекты и заменять себя в ролике на знаменитость при помощи технологии дипфейк. Пользователям «ВКонтакте» также предоставят возможность переводить тексты на четыре языка, проверять текст на ошибки и создавать обложки для сообществ на основе их тематики. Озвучка онлайн-дубляжа будет приближена к голосам актеров и блогеров.

Пользователи смогут совместно создавать и редактировать документы. Среди них таблицы, доски и тексты. Все изменения будут сохраняться, они будут доступны каждому участнику документа. Редактор должен стать удобной функцией для тех, кому нужно провести коллективную работу над материалами различных форматов.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее установила новые рекорды по посещаемости благодаря продуктовым и технологическим обновлениям. В марте 2023 года ежедневная аудитория VK выросла до 53,6 млн пользователей.