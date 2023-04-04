Команда VK окажет авторам контента экспертную поддержку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Команда VK будет оказывать авторам контента экспертную поддержку. Это будет большое направление, разделенное на четыре блока: создание контента, его распространение, постподдержка и обучение. Получить ее смогут участники партнерских программ и те авторы, которым удается увеличить свою аудиторию на 850 активных пользователей в месяц. Те, кому доступна экспертная поддержка, получат сообщение от департамента по работе с сообществами VK.

С 1 мая 2023 года в социальной сети «ВКонтакте» также изменятся условия для сообществ, которые получают рекламную монетизацию. Участники партнерской программы должны будут соответствовать одному из двух критериев: либо аудитория сообщества должна за месяц увеличиваться не менее чем на 1250 человек, либо у сообщества должно быть не менее 500 тысяч подписчиков. При этом 30% подписчиков должны хотя бы раз в месяц посмотреть любой контент.

Вопрос об участии в партнерской программе городских, профильных или других узкотематических пабликов будет рассматриваться отдельно. У действующих участников программы будет возможность до осени 2023 года приспособиться к новым условиям.

С 4 апреля сообщества смогут следить за соответствием критериям благодаря расширенной аналитике в разделе «Монетизация». В будущем в статистику планируют включить информацию о выплатах, о том, как отличается доход от разных форматов контента и что может повлиять на заработок.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее представила новые инструменты для генерирования контента с использованием технологий машинного обучения. Разработчики подготовили для пользователей новое приложение для редактирования фото и видео, автопереводчик, функцию онлайн-дубляжа, совместный редактор текстов, а также новый видеоредактор в «VK Клипах».