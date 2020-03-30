https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов назвал самонадеянным заявление о возможности заражения домашних животных коронавирусом.

ВОЗ чётко определила, что домашние животные не рассматриваются в качестве фактора риска, у Всемирной организации здоровья животных аналогичная позиция. Чтобы делать альтернативные заявления, надо иметь результаты собственных исследований. Самонадеянно давать какие-то комментарии, не имея экспериментальных данных, — сказал вирусолог в ходе беседы с «Москвой 24».

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения болезни стал рынок морепродуктов в городе Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что он благодаря мутациям передался от животных человеку.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 723 тысяч человек по всему миру, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели. В России выявлено 1534 случая инфицирования, 64 пациента выписаны из больниц, 8 умерло. Из них на Москву приходится 1014 случаев заражения

Как писал NEWS.ru, в феврале гонконгские медики заподозрили передачу вируса COVID-19 от человека собаке. Животное с проявившимися симптомами изолировали для исследований, но не спасли.