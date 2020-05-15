Вирусолог одобрил рекомендации ВОЗ о ношении масок

https://static.news.ru/photo/cdd24bb8-a7ea-11ea-ad5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всеобщий «масочный» режим в РФ на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) изначально называли необходимой мерой. Однако недавние рекомендации Всемирной организации здравоохранения не являются запоздавшими, считает вирусолог Анатолий Альштейн.

По его словам, советы ВОЗ актуальны, так как распространение заболевания продолжается.

Раз мы получаем коронавирус воздушно-капельным путём, надо на пути поставить преграду — маску. Она не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса, — рассказал эксперт в эфире НСН.

Накануне ВОЗ рекомендовала носить защитные маски всем людям старше 60 лет, если нет возможности обеспечить социальную дистанцию. Об этом заявил гендиректор ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус.

За последние сутки 197 жителей России умерли от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Общее число жертв пандемии в РФ достигло 5725.

Также за 24 часа в стране зафиксировали 8855 новых случаев заболевания в 84 регионах. Из них 3265 — без клинических симптомов недуга. За всё время наблюдений медики зарегистрировали 458 689 пациентов в 85 субъектах.

В Москве за последние сутки выявили 1992 случая инфицирования COVID-19. Всего в столице заболели 193 061 человек.

Общемировая статистика по COVID-19: более 6,7 млн граждан заразились, свыше 394 тысячи умерли, более 2,7 млн выздоровели.

РФ занимает третье место по общему количеству выявленных заболевших. Лидируют Соединённые Штаты Америки, где инфицировались 1 897 838 жителей, далее идёт Бразилия — 614 941.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны развернуло в Чите военный госпиталь в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Там будут лечить заразившихся COVID-19.