В Чите по поручению Путина развёрнули военный госпиталь

https://static.news.ru/photo/f543f51c-a7df-11ea-85ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны развернуло в Чите военный госпиталь в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Там будут лечить заразившихся COVID-19.

Госпиталь располагается в районе посёлка Каштак. По словам начальника Виталия Нама, он возведён менее чем за сутки и способен принять до 100 пациентов. В нём предусмотрены отделения анестезиологии и реанимации.

Госпиталь полностью укомплектован оборудованием, персоналом, всеми лекарствами. Продуман технологический процесс, есть приёмное отделение для первичного осмотра, для проведения всех необходимых анализов. Для тяжелобольных есть всё оборудование, аппараты ИВЛ, — отметил в свою очередь вице-премьер Забайкальского края Андрей Гурулёв.

Чиновники, а также губернатор края Александр Осипов поблагодарили президента и министра обороны Сергея Шойгу за помощь «в трудный час, когда больницы уже практически переполнены».

Как писал NEWS.ru, Путин 4 июня поручил оперативно помочь Забайкалью в ситуации с коронавирусом, которую в Минздраве признали тревожной. В тот же день Минобороны приступило к переброске полевого госпиталя.

В регионе зарегистрировали более 1,3 тысячи инфицированных, из которых более половины уже выздоровели. От коронавируса, по официальным данным, погибли 26 забайкальцев.

В России на сегодняшний день выявлено 458,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 221,3 тысячи человек, 5,7 тысячи умерли. В Москве 193 тысячи заболевших, более 100 тысяч выздоровели, 2,8 тысячи скончались.