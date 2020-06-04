Путин призвал оперативно помочь Забайкалью в ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fa19b8fe-a656-11ea-a701-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин отметил рост заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае и призвал оперативно помочь региону.

Динамика там пока сложная, и с учётом этого нужно максимально быстро помочь региону, — цитирует РИА Новости заявление главы государства в ходе заседания Совбеза.

Путин поручил Минобороны незамедлительно приступить к развёртываю в крае госпиталя со всем необходимым оборудованием и штатом специалистов.

Как ранее писал NEWS.ru, главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа отметила, что с середины мая коэффициент заражение в регионе непрерывно растёт. К концу месяца он составил 1,6. В регионе зафиксировано свыше 900 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 417 пациентов, 14 скончались.

В России, согласно последним данным, выявлено 441,1 тысячи случаев заражения. Выздоровели 204,6 тысячи человек, 5,3 тысячи умерли. В Москве — 189,2 тысячи заболевших, 94,7 тысячи выздоровели, 2,7 тысячи скончались.

В мире на сегодняшний день зарегистрировано более 6,5 млн инфицированных COVID-19. Свыше 386 тысяч человек погибли, более 2,7 млн выздоровели.