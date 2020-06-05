ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9cf6850a-a74e-11ea-b9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить защитные маски всем людям старше 60 лет, если нет возможности обеспечить социальную дистанцию. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В первую очередь, уточнил он, рекомендация актуальна для регионов, где сейчас наблюдается распространение вируса. Так же следует поступать всем, кто имеет «соответствующие показания», добавил представитель организации.

Кроме того, ВОЗ посоветовала правительствам всячески поощрять население надевать маски там, где инфекция широко распространена, а физическое дистанцирование затруднено. Это в первую очередь транспорт, магазины и другие места скопления людей.

В организации также считают, что медицинские маски следует надевать всем работникам медучреждений без исключения, а не только тем, кто контактирует с пациентами, передаёт ТАСС. Что касается самих средств защиты, то «маски должны состоять по меньшей мере из трёх слоёв из различного материала».

Вместе с тем Гебрейесус уточнил, что само по себе ношение защитных средств не защитит от коронавируса, так как они не являются заменой физического дистанцирования, гигиены рук и других мер.

Ранее, как писал NEWS.ru, научный координатор Национального института инфекционных заболеваний в Италии Сальваторе Куриале усомнился в том, что дезинфекция улиц во время пандемии эффективна в борьбе с коронавирусом. Это не будет лишним, заявил он, но напомнил, что гораздо важнее — соблюдать дистанцию и правила гигиены.